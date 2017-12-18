Александр Емельяненко получил в подарок Mercedes

Российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко подарили автомобиль Mercedes за победу в поединке с американским спортсменом Вирджилом Цвикером.

«Сегодня я одержал первую победу под знаменами клуба «Ахмат». Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль МЕРСЕДЕС», - написал Емельяненко в своем Instagram. По его словам, презентовал машину Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

Бой Емельяненко с Цвикером проходил на турнире WFCA 44. Россиянин отправил соперника в нокаут в первом раунде.