Александр Бастрыкин назвал новую цель мирового террора

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на заседании коллегии Следственных комитетов Армении, Белоруссии и России заявил, что новой целью терроризма становится дестабилизация власти и разрушение государств.

В 2016 году СК России возбудил более тысячи уголовных дел о терроризме и экстремизме. Следователями СК РФ возбуждено 882 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористической направленности. В суд было направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме.

«У экстремистов и террористов нет идеологической и религиозной принадлежности, их объединяет одно - использование самых кровавых и самых грязных методов и средств. В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих политических задач - прежде всего дестабилизации государственной власти и разрушения государственных институтов», - сказал Бастрыкин.

По его словам, создана целая разветвленная сеть центров поддержки экстремизма и терроризма, которая продолжает укрепляться, финансироваться, информационно поддерживаться, отмечает RG.ru.