Александр Бастрыкин назвал новую цель мирового террора

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на заседании коллегии Следственных комитетов Армении, Белоруссии и России заявил, что новой целью терроризма становится дестабилизация власти и разрушение государств.

В 2016 году СК России возбудил более тысячи уголовных дел о терроризме и экстремизме. Следователями СК РФ возбуждено 882 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористической направленности. В суд было направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме.

«У экстремистов и террористов нет идеологической и религиозной принадлежности, их объединяет одно - использование самых кровавых и самых грязных методов и средств. В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих политических задач - прежде всего дестабилизации государственной власти и разрушения государственных институтов», - сказал Бастрыкин.

По его словам, создана целая разветвленная сеть центров поддержки экстремизма и терроризма, которая продолжает укрепляться, финансироваться, информационно поддерживаться, отмечает RG.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
Следующая новость Умер ученый и литературовед Федор Капица

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО