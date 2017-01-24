Алекно ответил на требование бразильца Жибы лишить Россию золота Олимпиады-2012

Бывший главный тренер сборной России по волейболу прокомментировал заявление бразильского игрока Жибы, призвавшего провести тщательное расследование употребления россиянами запрещенных препаратов на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

На Играх-2012 в финале встретились сборные России и Бразилии. Проиграв первые две партии, подопечные Владимира Алекно затем перехватили инициативу и склонили чашу весов в свою пользу - 3:2.

Жиба, принимавший участие в той встрече, заявил, что чрезвычайно впечатлен докладом независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена и как член комиссии спортсменов Международной федерации волейбола требует разобраться в ситуации с волейбольной командой России.

- Жиба сегодня еще не та величина, чтобы делать такие заявления. Думаю, это его фантазия. Зато есть уверенность в том, что он сам когда-то был пойман на марихуане, и это было доказано. Я уверен, что никаких проблем не будет, так что пускай делает, что хочет, - цитирует Алекно «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Не поддержала Жибу и FIVB, заметив, что не располагает никакими данными об уличенных в применении запрещенных препаратов спортсменах во время ОИ-2012. Также федерация отмечает, что не в ее компетенции перераспределять олимпийские медали, это прерогатива Международного олимпийского комитета.

По словам олимпийского чемпиона Александра Волкова, Жиба играл в России и хорошо знает всех игроков сборной.

- Это бред полный. Не знаю, что произошло, чтобы он такое сказал, наверное, перегрелся на солнце. Не представляю, что может заставлять человека, который хорошо знает российских игроков и всегда сохранял с ними хорошие отношения, безосновательно обвинять нашу сборную, - заявил Волков.

Другой олимпийский чемпион Сергей Тетюхин же предположил, что слова Жибы просто неверно перевели, потому что «он не мог такого сказать».

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Места: Россия
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