Акцизы на газировку помогут в борьбе с диабетом в России

Минэкономразвития РФ поддержало предложение о введении акцизного налога на газированные напитки с повышенным содержанием сахара в целях борьбы с диабетом.

По данным источника, знакомого с ситуацией, включить газировку в перечень подакцизных товаров планируется до 1 января 2019 года.

Отмечается, что автором предложения выступил Минздрав, специалисты которого в марте направили просьбу рассмотреть вопрос акцизов как одну из мер профилактики диабета и распространения ожирения, в особенности у детей.

«Применение подобной меры ценового регулирования позволило бы не только снизить потребление данной категории напитков, что имело бы существенный эффект для общественного здоровья, но и способствовало бы увеличению налоговых поступлений в федеральный бюджет», - говорится в письме ведомства.

В прошлом году Минфин предлагал обложить напитки с добавлением сахара или других подсластителей акцизом в пять рублей за литр. Новый акциз, по расчетам Минфина, позволил бы увеличить поступления в бюджет на 28 миллиардов рублей.

Налог на чипсы и газировку уже есть в США, Дании, Великобритании и Венгрии, сообщает Life.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин, МЭР, Минздрав
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