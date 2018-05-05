На акциях протеста по всей России задержаны свыше тысячи человек
На акции «Он нам не царь», прошедшей во многих городах России, задержаны свыше 1300 человек.
По информации на 19:00, по всей России задержали 1348 человек, среди них 572 в Москве и 180 в Санкт-Петербурге.
В Челябинске 574 человека направлены в отделения полиции, в Якутске – 75, в Тольятти – 63. Также есть задержанные в Калуге, Самаре, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, передает Meduza.
Акция «Он нам не царь» прошла в десятках городах России. Организаторами митингов выступили сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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