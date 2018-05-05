На акциях протеста по всей России задержаны свыше тысячи человек

На акции «Он нам не царь», прошедшей во многих городах России, задержаны свыше 1300 человек.

По информации на 19:00, по всей России задержали 1348 человек, среди них 572 в Москве и 180 в Санкт-Петербурге.

В Челябинске 574 человека направлены в отделения полиции, в Якутске – 75, в Тольятти – 63. Также есть задержанные в Калуге, Самаре, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, передает Meduza.

Акция «Он нам не царь» прошла в десятках городах России. Организаторами митингов выступили сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: оппозиция
Следующая новость В Киеве на открытой штрафстоянке сгорели 54 автомобиля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО