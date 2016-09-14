Акция "На работу за 1 рубль" стартует в Санкт-Петербурге 16 сентября

В Санкт-Петербурге в рамках проведения Европейской недели мобильности городская служба проката велосипедов "Велогород" анонсировала специальный абонемент "На работу за 1 рубль". Акция стартует в полночь 16 сентября и закончится в 23:59 25 сентября. Об этом сообщает «Санкт-Петербург.ру».

"Приобрести акционный абонемент можно будет в любой из дней, до конца срока его действия, всего за 1 рубль", – пояснили в службе велопроката.

В абонементе "На работу за 1 рубль" повременная плата будет начисляться после первых 30 минут поездки. Напоминаем, что вы можете сдавать и брать велосипед каждые 30 минут без дополнительной платы, если заранее спланируете свой маршрут между ближайшими станциями сети велопроката.

На сегодняшний день одна поездка стоит 60 рублей, цена за сутки проката составляет 130 рублей, абонемент на месяц — 600 рублей, сезонный абонемент — 1250 рублей. Согласно данным, представленным на сайте проката, на 96 станций и 600 велосипедов приходится 40 тыс. пользователей в системе "Велогорода".