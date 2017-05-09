Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в Таиланде
В курортном городе Паттайя в Таиланде впервые будет проведена акция «Бессмертный полк». В ней смогу поучаствовать граждане России, отдыхающие или проживающие в королевстве.
Мероприятие стартует в 14:00 мск в центре Паттайи. Ожидается, что здесь соберутся около сотни человек. Всем пришедшим обещаны фронтовые 100 гамм и солдатская каша с мясом, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.
Акция согласована с властями города. Однако шествия по улицам Паттайи не планируется.
Следующая новость В Южной Корее стартовали президентские выборы
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии