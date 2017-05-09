Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в Таиланде

В курортном городе Паттайя в Таиланде впервые будет проведена акция «Бессмертный полк». В ней смогу поучаствовать граждане России, отдыхающие или проживающие в королевстве.

Мероприятие стартует в 14:00 мск в центре Паттайи. Ожидается, что здесь соберутся около сотни человек. Всем пришедшим обещаны фронтовые 100 гамм и солдатская каша с мясом, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Акция согласована с властями города. Однако шествия по улицам Паттайи не планируется.