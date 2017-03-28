Акция «Бессмертный полк» пройдет в австрийских Вене и Инсбруке

Праздничные дни по случаю Дня победы будут проходить в Австрии с 7 по 9 мая, причем по традиции основные мероприятия состоятся 7 числа, а на 9 мая запланировано шествие «Бессмертного полка» в Вене и Инсбруке.

- Праздничные мероприятия по случаю Дня победы будут длиться в этом году в Вене в течение трех дней - 7-9 мая, при этом основным днем по традиции станет воскресенье, 7 мая. Акция «Бессмертный полк» пройдет на Шварценбергплац во вторник, 9 мая, в пять часов вечера, чтобы больше людей имело возможность принять участие в шествии после работы, - рассказала ТАСС координатор акции «Бессмертный полк» в Вене Софья Парфенова.

По словам собеседницы агентства, акция пройдет в Вене уже в третий раз, но в этом году к ней присоединятся и другие австрийские города, в частности Инсбрук.

- Ежегодно в Вене приходят порядка 300-400 человек, в большинстве своем это русскоязычные жители австрийской столицы, но есть и австрийцы, - отметила Парфенова. - Каждый год нам из разных стран пишут письма люди, которые хотят приехать на шествие в Вену, это, как правило, люди, кто находит здесь своих родственников и хочет почтить их память.

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