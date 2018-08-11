Акционеры Tesla пошли в суд против Илона Маска из-за его твитов

Акционеры Tesla обратились в суд с иском к основателю и гендиректору компании Илону Маску из-за его твитов о выводе компании с биржи. Истцы утверждают, что из-за недостоверной информации они понесли большие потери.

После серии твитов о преобразовании компании из публичной в частную, опубликованных 7 августа, начались резкие колебания курса акций, передает РБК. Из-за скачков цен некоторые акционеры понесли потери, утверждают истцы.

«Поскольку Маск не обеспечил финансирование и дал рынку ложную и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам после 12:48 7 августа 2018 года. Очевидно, что пострадали и все покупатели ценных бумаг Tesla», - сообщил один из акционеров Кальман Айзекс.

7 августа Маск разместил на своей странице в Twitter следующее сообщение: «Думаю о выводе Tesla с биржи при 420 долларах (за акцию – прим.). Финансирование обеспечено». После публикации акции компании выросли на 11%, тогда как 9 августа они снова упали в цене.