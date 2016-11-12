На акции против Трампа в Лос-Анджелесе арестовали около 150 человек

В Лос-Анджелесе прошла акция против избрания президентом США Дональда Трампа. Полиция арестовала около 150 человек.

Всего на улицы Лос-Анджелеса в субботу вышли около трех тысяч человек. Акция протеста была незаконной. Протестующие направились к городской администрации и не подчинились требованиям полиции. Правоохранители попросили участников акции разойтись. После отказа начались аресты, сообщает РИА "Новости".

Протестующие выступили против программы Трампа в отношении мигрантов. В ходе предвыборной кампании он использовал жесткую риторику в этой сфере. Толпа, настроенная против Трампа, скандировала: "Мы все иммигранты".