В акции оппозиции на Тверской приняли участие 5 тысяч человек

В несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы приняли участие около 5 тысяч человек, сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

«По сравнению с тем количеством - порядка 2,5 миллиона человек, которые приняли участие в праздновании Дня России - это ничтожный процент», - сказал Черников, отметив, что ситуация полностью под контролем властей.

Он также назвал акцию оппозиции стопроцентной провокацией неадекватных людей, не отвечающих за свои поступки и слова.

Накануне оппозиционер Алексей Навальный призвал своих сторонников не приходить к месту проведения согласованного с властями Москвы митинга на проспекте Академика Сахарова, а собраться на Тверской улице в центре города.

По данным «Интерфакса», на данный момент в районе Тверской задержаны порядка 200 человек, в отношении которых составлены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

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