Акции Microsoft поднялись до исторического максимума

Акции компании Microsoft достигли историечского максимума – стоимость одной ценной бумаги на торгах 27 января составила 65,66 доллара.

При этом капитализации компании впервые с 2000 года превысила 500 миллиардов долларов.

Рост акций Microsoft в цене связан с финансовой отчетностью компании за второй квартал 2016-2017 финансового года (закончился 31 декабря). За этот период ее чистая прибыль выросла на 3,6% - до 5,2 миллиарда долларов. Выручка компании выросла более чем на 1,2%, достигнув 24 миллиардов долларов, передает РИА «Новости».

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