К акции «Бессмертный полк» присоединяться более 20 городов США

Более чем в 20 американских городах пройдет памятная акция «Бессмертный полк».

Представитель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Игорь Кочан рассказал РИА «Новости», что шествие практически во всех городах запланировано на 6 мая.

В частности, в Нью-Йорке маршрут «Бессмертного полка» проложен по набережной Гудзона к мемориалу павшим во Второй мировой войне воинам в Бэттери-парк в Манхэттене.

Ожидается, что Вашингтоне, Детройте, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго в акции примут участие порядка пяти тысячи человек. В их числе будет примерно сто ветеранов.

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