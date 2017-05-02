К акции «Бессмертный полк» присоединяться более 20 городов США
Более чем в 20 американских городах пройдет памятная акция «Бессмертный полк».
Представитель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Игорь Кочан рассказал РИА «Новости», что шествие практически во всех городах запланировано на 6 мая.
В частности, в Нью-Йорке маршрут «Бессмертного полка» проложен по набережной Гудзона к мемориалу павшим во Второй мировой войне воинам в Бэттери-парк в Манхэттене.
Ожидается, что Вашингтоне, Детройте, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго в акции примут участие порядка пяти тысячи человек. В их числе будет примерно сто ветеранов.
Следующая новость Участники акции памяти в Одессе потребовали импичмента Порошенко
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии