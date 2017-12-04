Акцент человека расскажет о его политических пристрастиях

Политические пристрастия человека можно определить по его акценту, считают Лорен Холл-Лью и его коллеги из Эдинбургского университета, совместно с Джеймсом Скобби из Университета королевы Маргарет в Великобритании.

Ученые обнаружили, что акцент определяется, помимо прочего, еще и политическими предпочтениями говорящего.

Исследователи проанализировали речь членов Палаты общин Великобритании и пришли к выводу, что самые сильные корреляции оказались связаны не с социальным классом или местностью, где говорившие провели детство, а с принадлежностью к политической партии. Например, у членов Шотландской национальной партии фокус произнесения гласного в таких словах, как «кошка» и «что» — cat и that, располагался во рту ниже, чем у шотландских членов лейбористской партии.

По мнению ученых, «пониженная» гласная в слове «кошка» связана с антиинституциональными тенденциями в Шотландии, пишет журнал Language Variation and Change.

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