Актрису задержали во время спектакля в Петербурге

Полиция задержала актрису и режиссера Театра.doc прямо во время спектакля. Всеволода Лисовского и Марину Карлышеву задержали из-за угрозы самоубийства, которые, в соответствии со сценарием постановки, выкрикивала актриса.

По сценарию спектакля "Неявные воздействия" Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссера Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида. После полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

Действие спектакля разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета, в парках и в метро, сообщает РИА Новости.

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