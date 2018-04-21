Актрису из сериала «Тайны Смолвиля» судят за торговлю людьми

Американская актриса Эллисон Мэк, известная по сериалу «Тайны Смолвиля», обвиняется в торговле людьми. В настоящее время Мэк предъявлено обвинение.

Она является членом организации Nxivm, которая позиционирует себя как группа личностного роста. Сторона обвинения утверждает, что организация действовала как пирамида: чтобы занять высшую ступень, члены группы делали пожертвования и приводили новых людей.

Внутри сообщества действовала еще одна группа, в которой состояли исключительно женщины. Их использовали в качестве секс-рабынь лидера организации Кита Раньера. Мэк обвиняют в том, что она за деньги помогала Раньеру заманивать в группу новых женщин, передает НТВ.

Сама Мэк вину не признает. Следующее заседание суда пройдет 23 апреля.