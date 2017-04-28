Актрису Инну Чурикову увезли в больницу после спектакля

Актрису Инну Чурикову доставили в одну из московских больниц сразу после окончания спектакля «Аудиенция» в Государственном театре наций.

Артистке стало плохо еще до начала постановки - в течение часа медики ставили ей капельницы и делали уколы, но Чурикова все-таки вышла на сцену и отыграла роль королевы Великобритании Елизаветы II, отмечает РИАМО.

Сейчас актриса находится в одной из столичных клиник. О ее состоянии информации нет.

Инна Чурикова — советская и российская 73-летняя актриса театра и кино; народная артистка СССР (1991), лауреат двух Государственных премий России (1987, 1996). Обладательница «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля (1984) в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Военно-полевой роман». Наиболее известные роли в кино и на телевидении: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама» и телесериалах «Идиот» и «В круге первом».

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