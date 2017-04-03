Актрису Елену Воробей не пустили на Украину
Украинские власти оказались впустить в страну актрису Елену Воробей. В результате был сорван спектакль с ее участием в Киеве.
«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история, конечно: не выпустили меня. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и сегодня собирались посмотреть классную комедию, премьеру», - цитирует РИА ФедералПресс запись в Instagram актрисы.
Воробей раскритиковала украинские законы, а также пожаловалась на то, что ее четыре часа продержали без воды.
Ранее власти Украины отказали во въезде российской участнице песенного конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.
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