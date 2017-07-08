Актриса Орнелла Мути заплатит штраф за ужин с Владимиром Путиным

Итальянская киноактриса Орнелла Мути получила штраф в размере 500 евро и условный срок в шесть месяцев из-за фальшивого больничного, который был предоставлен ею с целью отменить спектакль и уехать в Россию на благотворительный ужин с президентом Владимиром Путиным.

Как пишет Газета.ru, такое наказание актрисе назначил кассационный суд города Триест. При этом суд смягчил вынесенный в 2015 году приговор для Мути: снизил сумму штрафа и уменьшил условный срок.

Известно, что в декабре 2010 года актриса предоставила в театр Верди, где должен был пройти спектакль с ее участием, поддельную справку. После этого она улетела в Санкт-Петербург, где встретила с Владимиром Путиным на благотворительном ужине.

Избежать тюрьмы она может, если выплатит театру 30 тысяч евро. Также суд заставил Орнеллу Мути компенсировать судебные издержки представителям театра и заплатить им 3,6 тысячи евро.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: скандалы, кино
Следующая новость Около 160 полицейских пострадали при стычках в Гамбурге

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО