Актриса Орнелла Мути заплатит штраф за ужин с Владимиром Путиным
Итальянская киноактриса Орнелла Мути получила штраф в размере 500 евро и условный срок в шесть месяцев из-за фальшивого больничного, который был предоставлен ею с целью отменить спектакль и уехать в Россию на благотворительный ужин с президентом Владимиром Путиным.
Как пишет Газета.ru, такое наказание актрисе назначил кассационный суд города Триест. При этом суд смягчил вынесенный в 2015 году приговор для Мути: снизил сумму штрафа и уменьшил условный срок.
Известно, что в декабре 2010 года актриса предоставила в театр Верди, где должен был пройти спектакль с ее участием, поддельную справку. После этого она улетела в Санкт-Петербург, где встретила с Владимиром Путиным на благотворительном ужине.
Избежать тюрьмы она может, если выплатит театру 30 тысяч евро. Также суд заставил Орнеллу Мути компенсировать судебные издержки представителям театра и заплатить им 3,6 тысячи евро.
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