Актриса Людмила Иванова попала в больницу
Народная артистка РСФСР Людмила Иванова госпитализирована в 13-ю городскую клиническую больницу в Москве. Иванова известна зрителям по роли Шуры в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман».
При этом сама актриса заявляет, что она просто проходит обследование в медицинском учреждении, сообщает ТАСС.
Людмиле Ивановой 83 года. Она родилась в Москве, окончила школу-студию МХАТ в 1955 году. На ее счету более 80 ролей в кино.
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