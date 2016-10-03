Актриса Линдси Лохан лишилась части пальца на морской прогулке в Турции
Популярной голливудской актрисе Линдси Лохан оторвало часть пальца. Это произошло во время отдыха в Турции.
Актриса совершала прогулку на катере. Она попыталась самостоятельно поднять якорь, но запуталась в цепях. В результате, якорь потянул ее за собой в воду и актриса лишилась верхней части безымянного пальца.
Друзьям Лохан удалось найти оторванную часть пальца. Актрису отвезли в больницу и там хирургам удалось восстановить палец, сообщает "Интерфакс".
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