Актриса Линдси Лохан лишилась части пальца на морской прогулке в Турции

Популярной голливудской актрисе Линдси Лохан оторвало часть пальца. Это произошло во время отдыха в Турции.

Актриса совершала прогулку на катере. Она попыталась самостоятельно поднять якорь, но запуталась в цепях. В результате, якорь потянул ее за собой в воду и актриса лишилась верхней части безымянного пальца.

Друзьям Лохан удалось найти оторванную часть пальца. Актрису отвезли в больницу и там хирургам удалось восстановить палец, сообщает "Интерфакс".