Актриса Ксения Олейник госпитализирована с травмой головы в Москве
В театральном центре «Вишневый сад» в Москве актриса Ксения Олейник получила сотрясение мозга во время репетиции.
Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах. Уточняется, что актрису по голове ударил шар.
Приехавшие на место врачи констатировали у Олейник закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ранее стало известно, что в результате сердечного приступа в Москве скончалась актриса Нина Дорошина, известная по фильму «Любовь и голуби».
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