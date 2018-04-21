Актриса Ксения Олейник госпитализирована с травмой головы в Москве

В театральном центре «Вишневый сад» в Москве актриса Ксения Олейник получила сотрясение мозга во время репетиции.

Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах. Уточняется, что актрису по голове ударил шар.

Приехавшие на место врачи констатировали у Олейник закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее стало известно, что в результате сердечного приступа в Москве скончалась актриса Нина Дорошина, известная по фильму «Любовь и голуби».