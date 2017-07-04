Активность Солнца постепенно снижается

Ученые из Великобритании сообщили, что активность Солнца сейчас находится в минимуме. Подобное происходило с 1645 по 1715 годы, в то время излучение звезды приблизилось к своему минимуму, с ним связывают наступление «малого ледникового периода».

Наблюдая за вспышками энергии на Солнце, эксперты отмечают, что уровень активности светила несколько лет подряд показывает снижение, достигнув рекордно минимального значения. Это указывает на присутствие потенциальных изменений, случающихся в настоящее время в глубинных структурах звезды,- сообщает «Российская газета».

Пики активности светила являются рекордно низкими в ходе наблюдаемого 11-летнего цикла, минимум был необычайно длинным, заявляют исследователи, отслеживая изменения циклического периода.

По мнению ученых, сила излучения должна вернуться к норме. «Штиль» если произойдет, то он будет единичным событием.

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