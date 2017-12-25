Активисты выйдут на защиту парков Петербурга

В период новогодних праздников участники «Зеленой коалиции» проведут в Санкт-Петербурге пикеты в защиту городских скверов и парков.

В начале февраля активисты планируют провести общегородской митинг. Они хотят добиться от заксобрания города возврата в список зеленых насаждений общего пользования более 10 объектов.

В настоящее время «Коалиция» работает над проектом манифеста и требований к законодателям. Готовый документ будет направлен в различные органы власти – от муниципалитетов до главы государства, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».