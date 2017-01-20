Активисты выступили с инициативой переименования Исаакиевского собора

Активисты «Национального комитета 60+» предложили переименовать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге в Кирилловский после того, как он будет передан Русской православной церкви (РПЦ).

«К сожалению, наличие на карте города полумифического, неблизкого русской душе Исаакия Далматского не способствует единству российской нации», - цитирует их аргументы портал «Санкт-Петербург.ру».

Активисты попросили премьер-министра России Дмитрия Медведева лично проконтролировать процесс передачи храма в безвозмездное пользование РПЦ. По их мнению, собор станет главным подарком патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на юбилей.

Ранее сообщалось, что на Марсовом поле 28 января пройдет очередной митинг противников передачи Исаакия РПЦ. Его организуют ряд депутатов заксобрания Петербурга.