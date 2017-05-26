Активисты требуют обязать водителей-мигрантов получать российские права

Водителей с иностранными паспортами могут обязать получать российские права на управление транспортным средством.

Представители автошкол и профсоюза таксистов подготовили обращение в правительство и Госдуму с просьбой не давать отсрочек в получении российских прав иностранцам, работающим в России водителями.

Как уточняется в материале RT, закон, предусматривающий необходимость получения мигрантами российских прав для работы водителями, должен вступить в силу 1 июня, однако в Госдуме хотят отложить реформу еще на год.

По мнению противников отсрочки реформы, мигранты на дорогах провоцируют все больше ДТП. Отмечается также, что в преддверии Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, позволять мигрантам с иностранными правами ездить по российским дорогам просто недопустимо.

Согласно закону, который должен был вступить в действие в 1 июня текущего года, штраф за допуск к управлению водителя без российского водительского удостоверения для должностных лиц составит 50 тысяч рублей, сообщает «Федерал пресс».

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