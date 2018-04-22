Активисты поддержали Надежду Савченко митингом в центре Киева

Около 20 человек вышли на площадь Независимости в Киеве на акцию в поддержку депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

«На майдане собралось около 20 активистов, которые пришли с плакатами в поддержку Надежды Савченко. Как отметила сестра депутата на митинге, сегодня исполняется ровно месяц, как Надежду арестовали», - приводит РИА «Новости» сообщение агентства УНН.

Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке терактов в здании парламента и правительственном квартале. Ее ждет наказание в виде пяти лет тюрьмы или пожизненного заключения. Суд Киева 23 марта арестовал Савченко на два месяца. В суде она сообщила, что объявляет голодовку.