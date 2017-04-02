Активисты ОНФ обнаружили экологические нарушения на 107 млрд рублей

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса за два года обнаружили нарушения на сумму 107 млрд руб. Об этом рассказал координатор проекта «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Он сообщил Коммерсант.ru, что «спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий». Гутенев подчеркнул, что в ходе проверок было заведено около 150 административных и уголовных дел, а 1100 обращений граждан получили положительное решение.

2017 год был объявлен годом экологии в России. В течение года планируется снижение выбросов загрязняющих веществ и сокращение объемов сточных вод.