Активистки Femen задержаны рядом с избирательным участком, где голосовала Ле Пен

Активистки Femen задержаны рядом с избирательным участком, где голосовала кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В Twitter движения размещены фотографии с акции, где запечатлены полуголые женщины в резиновых масках, изображающих президентов ряда стран, в том числе России, США и Сирии. К одной из фотографий сделана следующая подпись: «На белом лимузине, в духе единства они приехали поддержать свою лучшую союзницу во Франции».

На фото запечатлены по меньшей мере две участницы движения Femen, сообщает РИА Новости. На голой груди одной из них сделана надпись «Команда Марин».

23 апреля во Франции стартовали выборы президента страны. Марин Ле Пен голосовала в Энен-Бомоне. Вечер первого дня президентских выборов она проведет в штабе, расположенном неподалеку от избирательного участка.