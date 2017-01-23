Активистка FEMEN заявила о распаде движения

Скандальное украинское женское движение FEMEN прекратило свое существование. Об этом заявила одна из его активисток Яна Жданова.

По ее словам, организация фактически прекратила свое существование в 2015 году. «Все разошлись как в море корабли. Команды, которая была раньше, уже нет», - рассказала Жданова в интервью изданию «Апостроф».

Она отметила, что отдельные акции еще проходят в Испании, Франции и даже на Украине, но изначального концепта уже нет. Жданова также добавила, что «все начало трещать по швам и разваливаться» спустя некоторое время после переезда команды во Францию. Причиной тому стало появление самопровозглашенных лидеров.