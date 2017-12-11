Активистам SERB предъявили обвинения после инцидента на «Артдокфесте»

Троим активистам движения SERB, сорвавшим премьеру фильма о события на Донбассе на фестивале «Артдокфест», предъявили обвинения.

Они обвиняются в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Nation News со ссылкой на одного из руководителей движения Игоря Бекетова. Сроки судебного заседания ему неизвестны.

Инцидент произошел накануне. Активисты ворвались в кинозал и разлили пахучую жидкость с требованием прекратить показ фильма, якобы пропагандирующего убийства.

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