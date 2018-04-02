Активистам отказали в проведении акции против домогательств

Московским активистам не разрешили провести акцию протеста против домогательств на Манежной площади.

Первоначально проведение акции было запланировано на 29 марта на Театральной площади. Тогда власти столицы предложили активистам другое место – парк «Сокольники», поскольку на площади уже было заявлено другое мероприятие.

По причине траура по погибшим во время пожара в Кемерове инициаторы протеста перенесли его на 3 апреля на Манежную площадь. Однако получили отказ от мэрии по той же причине – место уже занято, сообщает РИА «Новости».

Акция была заявлена в связи с недавними обвинения в домогательстве в адрес главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Слуцкий назвал их провокациями, а комиссия по этике нижней палаты парламента завила об их спланированном характере.