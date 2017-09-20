Активиста задержали за призыв к сожжению кинотеатров

Православный активист, лидер организации «Христианское государство – святая Русь» Александр Калинин задержан правоохранительными органами.

Ранее он призывал к поджогам кинотеатров, которые будут демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Это вынудило адвоката режиссера Константина Добрынина пожаловаться на активиста в ФСБ, сообщает Nation News.

Фильм «Матильда» вызвал широкий общественный резонанс задолго до премьеры. Ряд общественных движений считают его оскорбительным для чувств верующих и порочащим образ канонизированного последнего императора России Николая II.

Накануне стало известно, что адвокат Учителя намерен подать в суд на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, активно выступающую против проката картины и предлагавшую лишить фильм лицензии.

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