Активиста задержали за призыв к сожжению кинотеатров
Православный активист, лидер организации «Христианское государство – святая Русь» Александр Калинин задержан правоохранительными органами.
Ранее он призывал к поджогам кинотеатров, которые будут демонстрировать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Это вынудило адвоката режиссера Константина Добрынина пожаловаться на активиста в ФСБ, сообщает Nation News.
Фильм «Матильда» вызвал широкий общественный резонанс задолго до премьеры. Ряд общественных движений считают его оскорбительным для чувств верующих и порочащим образ канонизированного последнего императора России Николая II.
Накануне стало известно, что адвокат Учителя намерен подать в суд на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, активно выступающую против проката картины и предлагавшую лишить фильм лицензии.
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