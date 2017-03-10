Активиста Ильдара Дадина задержала полиция

Недавно освободившийся из колонии Ильдар Дадин задержан полицией в Москве.

Супруга активиста Татьяна Золотова рассказала НСН, что инцидент произошел у здания Федеральной службы исполнения наказаний, где Дадин вместе с правозащитником Львом Пономаревым проводил пикет. Они требовали отставки главы управления ФСИН в Карелии Александра Тереха, его заместителя, а также начальника ИК-7 Сергея Коссиева, который, по словам Дадина, лично участвовал в пытках заключенных.

Зотова заявила, что активист был задержан полицейскими по причине отсутствия у него паспорта.