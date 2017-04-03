Активиста Дадина отпустили из полиции

Активист Ильдар Дадин, задержанный накануне за одиночный пикет у здания МВД в Москве, отпущен из полиции.

На оппозиционера составлен протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Он будет рассмотрен Тверским судом Москвы, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на супругу Дадина и его адвоката.

За последний месяц это уже второе задержание Дадина. В начале марта он попадал в полицию за пикет у здания ФСИН.