Активиста Дадина отпустили из полиции
Активист Ильдар Дадин, задержанный накануне за одиночный пикет у здания МВД в Москве, отпущен из полиции.
На оппозиционера составлен протокол о нарушении правил участия в публичном мероприятии. Он будет рассмотрен Тверским судом Москвы, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на супругу Дадина и его адвоката.
За последний месяц это уже второе задержание Дадина. В начале марта он попадал в полицию за пикет у здания ФСИН.
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