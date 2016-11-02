Активиста Дадина обследуют независимые врачи

Сегодня бригада независимых врачей посетит сегежскую колонию для проведения обследования активиста Ильдара Дадина на предмет выявления телесных повреждений, свидетельствующих о физическом насилии, заявил замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко.

По его словам, Дадин будет осмотрен в сегежской колонии врачами, которых рекомендовали правозащитники. При этом замглавы ФСИН подчеркнул, что в рамках служебной проверки, которая проводится в связи с появившейся информацией о пытках Дадина, снимаются фрагменты со всех видеокамер.

Ранее Максименко сообщил, что оппозиционер опроверг информацию о том, что над ним издевались, а также избивали его. Кроме того, по словам представителя ФСИН, это подтверждает заключение медицинских работников.

1 ноября в СМИ было опубликовано письмо Ильдара Дадина, в котором активист сообщает о применении жестоких пыток в отношении себя, а также других осужденных. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста и приговорил его к трем годам колонии, позднее Мосгорсуд снизил срок лишения свободы до 2,5 года, сообщает ТВЦ.

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