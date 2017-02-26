Активист Ильдар Дадин вышел на свободу

Активист Ильдар Дадин отпущен из исправительной колонии Рубцовска, куда в воскресенье спецсвязь доставила решение Верховного суда России об отмене приговора.

Об этом РИА Новости сообщила жена заключенного Анастасия Зотова. Она пояснила: «Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали».

Зотова не уточнила, когда семейная пара планирует вернуться в Москву. В ближайшее время пара сняла квартиру в Рубцовске.

Ранее сообщалось, что Дадин будет отпущен, как только в колонию поступит решение президиума Верховного суда о прекращении уголовного преследования в отношении оппозиционера. Сообщалось, что документ привезут не раньше 28 февраля.