Активист Ильдар Дадин вышел на свободу
Активист Ильдар Дадин отпущен из исправительной колонии Рубцовска, куда в воскресенье спецсвязь доставила решение Верховного суда России об отмене приговора.
Об этом РИА Новости сообщила жена заключенного Анастасия Зотова. Она пояснила: «Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали».
Зотова не уточнила, когда семейная пара планирует вернуться в Москву. В ближайшее время пара сняла квартиру в Рубцовске.
Ранее сообщалось, что Дадин будет отпущен, как только в колонию поступит решение президиума Верховного суда о прекращении уголовного преследования в отношении оппозиционера. Сообщалось, что документ привезут не раньше 28 февраля.
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