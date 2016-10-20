Актеры «Сатирикона» остались без крыши над головой

Актерский состав знаменитого московского театра имени Аркадия Райкина может остаться на улице. Накануне юбилея со дня рождения Аркадия Райкина, его сын Константин поделился проблемами театра с журналистами. По его словам, власти обещали помочь в строительстве нового здания театра 12 лет назад.

В какой-то момент стройка была заморожена, на ее месте «осталась очень некрасивая, уродливая, недостроенная штуковина». Актерская труппа «Сатирикона» долгое время арендовала площадки для спектаклей в различных культурных центрах столицы за свой счет. Чтобы найти какой-нибудь выход из этой тяжелой ситуации, театр самостоятельно занялся поиском инвесторов, чтобы реконструировать старое здание и закончить строительство нового.

«Мы впервые выпустили всего один спектакль за сезон! И уже полгода находимся в простое. Я вынужден был отодвинуть выпуск спектакля «Сирано де Бержерак» на полгода, потому что у нас нет денег», - рассказал Райкин.

Он добавил, что театр остро нуждается в помощи Минкультуры, поскольку все заработки театра уходят на аренду, пишут «Известия».

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