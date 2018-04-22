Актер-карлик из «Остина Пауэрса» умер в США

В США в возрасте 49 лет скончался актер и каскадер Верн Тройер. Он известен по фильмам «Остин Пауэрс», «Гарри Поттер и философский камень», «Люди в черном» и другим.

Как сообщает телеканал «360», месяц назад Тройер попал в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения и после попытки самоубийства. Врачи подключили его к системе жизнеобеспечения.

Информация о смерти подтверждена сообщением на странице актера в Instagram. «С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня. Верн был очень заботливым человеком. Он хотел заставить всех улыбаться, быть счастливым и смеяться», - говорится в сообщении.

Верн Тройер родился в1969 году в семье рабочих. У мальчика было обнаружено редкое генетическое заболевание, из-за которого его рост остался на отметке в 80 сантиметров.

Тройер начал актерскую карьеру в 1994 году – он сыграл дублером 9-месячного малыша в картине «Младенец на прогулке». Всемирную известность Тройеру принес фильм «Остин Пауэрс», где он исполнил роль Мини-Мы.