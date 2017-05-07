Актера Стивена Фрая проверяют на богохульство

Ирландская полиция проверяет жалобу жителя страны, обвинившего британского актера и писателя Стивена Фрая в богохульстве.

Как пишет Коммерсант.ru, в 2015 году, выступая на местном телеканале, Фрай обвинил бога в своенравности, злости и глупости. Отвечая на вопрос, что бы он сказал, если бы оказался перед ним, Фрай заявил: «Как ты посмел создать мир, в котором столько горя?»

После этого интервью житель Ирландии подал жалобу властям. Он уточнил, что не был оскорблен лично, а выполнял гражданский долг (с 2009 года в стране действует закон, согласно которому богохульство наказывается штрафом).

В 2016 году ирландец пошел в полицию проверить, ведется ли расследование по данному факту. Недавно он получил положительный ответ. Представитель актера от дополнительных комментариев воздерживается.

Накануне гендиректора красноярского телеканала вызвали в СК за то, что тот сделал репост записи Артемия Лебедева пятилетней давности, в которой российский дизайнер дал оскорбительный комментарий относительно принятия Госдумой законопроекта о введении уголовного наказания за оскорбление чувств верующих.