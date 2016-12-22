Актера Шалевича похоронят на Ваганьковском кладбище

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

О этом сообщила СМИ внучка актера. Дата проведения гражданской панихиды пока не определена, передает ТВЦ.

Шалевич был госпитализирован в начале месяца с судорожным синдромом. Вскоре он впал в кому и, не приходя в сознание, скончался 21 декабря. Актеру было 82 года.