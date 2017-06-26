Актер Владимир Этуш попал в больницу после падения

Советский и российский 95-летний актер Владимир Этуш госпитализирован в Москве в реанимационное отделение.

По последней информации, актер упал на лестнице в поликлинике, получив бытовую травму.

Завтрашний спектакль с его участием в театре имени Вахтангова в столице будет заменен на другой, сообщает Interfax.

С 1945 года Владимир Этуш занимается преподавательской деятельностью в театральном училище имени Б. В. Щукина, профессором которого он стал в 1976 году. В 1957 году стал руководителем своего первого курса. В 1987 году он занял пост ректора этого училища (с 2003 года — художественный руководитель).