Актер Валентин Гафт перенес хирургическую операцию

Коллега актера по театру «Современник» Саид Багов заявил, что народный артист России Валентин Гафт перенес операцию после неудачного падения.

По его словам, операция прошла успешно, актер чувствует себя нормально.

Также Саид Багов сообщил, что спектакль с участием Валентина Гафта «Пока существует пространство», заявленный на 15 декабря, перенесли на 5 февраля, передает РИА Новости.

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