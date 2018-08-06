Актер Стивен Сигал объединит культуры народов США и России
Актер, кинопродюсер и музыкант Стивен Сигал назначен в МИД РФ на должность спецпредставителя на общественных началах.
Стивен Сигал будет заниматься различными проектами в области культуры, искусства, образования, науки, спорта, а также будет помогать сохранению памятных мест в Америке, которые связаны с Россией.
Актер будет принимать участие в мероприятиях как в России, так и в других странах, поддерживать отношения с американскими партнерами, сообщает «Народные новости».
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