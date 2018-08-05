Актер Стивен Сигал получил должность в российском МИД
Актер Стивен Сигал получил должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских отношений.
Его задачей в дипведомстве станет содействие дальнейшему развитию отношений Москвы и Вашингтона в гуманитарной сфере.
Как уточнили в дипведомстве, Сигал займет «общественно-политическую должность», которая не предусматривает денежного вознаграждения. Актер сказал РИА Новости, что сделает все возможное для улучшения отношений между двух стран.
Сигал получил гражданство России в 2016 году.
Следующая новость Последняя западная сеть отелей ушла из Крыма
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии