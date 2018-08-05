Актер Стивен Сигал получил должность в российском МИД

Актер Стивен Сигал получил должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских отношений.

Его задачей в дипведомстве станет содействие дальнейшему развитию отношений Москвы и Вашингтона в гуманитарной сфере.

Как уточнили в дипведомстве, Сигал займет «общественно-политическую должность», которая не предусматривает денежного вознаграждения. Актер сказал РИА Новости, что сделает все возможное для улучшения отношений между двух стран.

Сигал получил гражданство России в 2016 году.