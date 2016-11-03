Актер Стивен Сигал стал гражданином РФ

Американский актер Стивен Сигал стал гражданином Российской федерации. Такой указ сегодня подписал президент страны Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в США», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее актер не исключал возможности вступления в российское гражданство, объяснив свое желание тем, что хочет проводить в России несколько месяцев в году. Кроме гражданства США и РФ актер также получил гражданство Сербии, сообщает «Интерфакс».