Актер Стивен Сигал стал гражданином РФ
Американский актер Стивен Сигал стал гражданином Российской федерации. Такой указ сегодня подписал президент страны Владимир Путин.
«Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в США», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее актер не исключал возможности вступления в российское гражданство, объяснив свое желание тем, что хочет проводить в России несколько месяцев в году. Кроме гражданства США и РФ актер также получил гражданство Сербии, сообщает «Интерфакс».
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