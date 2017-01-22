Актер Стивен Болдуин призвал старшего брата прекратить пародировать Трампа
Актер Стивен Болдуин, старший брат Алека Болдуина, раскритиковал пародию своего родственника на президента США Дональда Трампа.
По его словам, было «забавно», но дразнить нового президента больше не стоит.
Стивен Болдуин отметил, что люди проголосовали за республиканца, потому что поверили в его способность достичь цели и объединить страну.
Ранее Алек Болдуин несколько раз изображал Трампа в шоу Saturday Night Live. 19 января актер выступил в роли Трампа на акции протеста против нового президента США, сообщает "РИА Новости".
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