Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался в США на 80 году жизни
Народный артист РСФСР Евгений Лазарев скончался на 80 году в Южной Калифорнии.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Культура».
Лазарев родился в 1937 году в Минске, работал в Рижском театре русской драмы, в театре имени Маяковского, в 80-е годы был главным режиссером театра на Малой Бронной, затем перешел в театр имени Моссовета.
В 90-е годы Лазарев переехал в США, а с 2009 года преподавал в Школе киноискусств Университета Южной Калифорнии.
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