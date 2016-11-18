Актер и режиссер Евгений Лазарев скончался в США на 80 году жизни

Народный артист РСФСР Евгений Лазарев скончался на 80 году в Южной Калифорнии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Культура».

Лазарев родился в 1937 году в Минске, работал в Рижском театре русской драмы, в театре имени Маяковского, в 80-е годы был главным режиссером театра на Малой Бронной, затем перешел в театр имени Моссовета.

В 90-е годы Лазарев переехал в США, а с 2009 года преподавал в Школе киноискусств Университета Южной Калифорнии.