Актер «Хеллбоя» будет баллотироваться в президенты США
Рон Перлман, сыгравший главную роль в фильме «Хеллбой» выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в 2020 году выборы президента США.
Американский актер написал об этом на своей страничке Facebook. Выложенная Перлманом информация в соцсети собрала более 330 тысяч лайков и 99 тысяч репостов. Знаменитый «Хеллбой» написал, что будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, и выдвинул политический лозунг «Сделаем Америку великой снова и снова», тем самым обыграв цитату из выступления Дональда Трампа.
Многочисленные пользователи Facebook выразили свое желание поддержать актера и отдать ему свои голоса на выборах.
- О, боже мой! У вас есть мой голос! Если конечно Скала (Дуэй Джонсон) не будет баллотироваться. Но если ты и Скала будете выдвигать свои кандидатуры в президенты и вице-президенты, вы просто обязаны победить, — цитирует одного из пользователей Lenta.ru.
На днях миллиардер Дональд Трамп победил на выборах в США и стал новым президентом страны.
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