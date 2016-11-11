Актер «Хеллбоя» будет баллотироваться в президенты США

Рон Перлман, сыгравший главную роль в фильме «Хеллбой» выдвинул свою кандидатуру на предстоящие в 2020 году выборы президента США.

Американский актер написал об этом на своей страничке Facebook. Выложенная Перлманом информация в соцсети собрала более 330 тысяч лайков и 99 тысяч репостов. Знаменитый «Хеллбой» написал, что будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, и выдвинул политический лозунг «Сделаем Америку великой снова и снова», тем самым обыграв цитату из выступления Дональда Трампа.

Многочисленные пользователи Facebook выразили свое желание поддержать актера и отдать ему свои голоса на выборах.

- О, боже мой! У вас есть мой голос! Если конечно Скала (Дуэй Джонсон) не будет баллотироваться. Но если ты и Скала будете выдвигать свои кандидатуры в президенты и вице-президенты, вы просто обязаны победить, — цитирует одного из пользователей Lenta.ru.

На днях миллиардер Дональд Трамп победил на выборах в США и стал новым президентом страны.