Актер Федор Добронравов перенес инсульт и операцию
Актер московского Театра сатиры Федор Добронравов попал в больницу с инсультом.
Врачи провели актеру операцию, которая прошла успешно.
Впервые артист почувствовал себя плохо 17 марта. С признаками инсульта скорая доставила Добронравова в одну из больниц Подмосковья.
По словам художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта, врачи планируют выписать Федора из клиники 31 марта, так что 1 апреля он уже сможет вновь выйти на сцену, сообщает «Известия».
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