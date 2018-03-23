Актер Федор Добронравов перенес инсульт и операцию

Актер московского Театра сатиры Федор Добронравов попал в больницу с инсультом.

Врачи провели актеру операцию, которая прошла успешно.

Впервые артист почувствовал себя плохо 17 марта. С признаками инсульта скорая доставила Добронравова в одну из больниц Подмосковья.

По словам художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта, врачи планируют выписать Федора из клиники 31 марта, так что 1 апреля он уже сможет вновь выйти на сцену, сообщает «Известия».